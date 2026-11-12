BOURSE DU CANADA-Le TSX recule, la baisse du cours de l'or pesant sur les valeurs minières ; les gains du secteur technologique limitent les pertes

Le principal indice boursier canadien a reculé jeudi, les cours en baisse de l'or ayant pesé sur les valeurs minières, tandis que les hausses enregistrées par les valeurs technologiques ont limité les pertes malgré la faiblesse des titres américains liés à l'intelligence artificielle après le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang.
L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 0,4 % à 36 256,06 points à 10 h 54 (heure de l'Est) (, soit 15 h 54 GMT).
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Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui regroupe notamment les sociétés minières, a reculé de 1,8 % et a été le plus mauvais élève de l'indice
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Le cours de l’or a chuté de près de 3 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus d’un an, la hausse des prix du pétrole, conjuguée à l’évanouissement des espoirs de paix au Moyen-Orient, ayant ravivé les craintes d’une inflation plus forte et d’une hausse des taux d’intérêt GOL/
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Le Brent LCOc1 a progressé de 0,6 % après que le président américain Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran O/R
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Les valeurs financières .SPTTFS et celles du secteur de la santé .GSPTTHC ont également pesé sur l'indice de référence, reculant respectivement de 0,4 % et 0,8 %
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Limitant les pertes, les valeurs technologiques .SPTTTK ont progressé de 1,5 %, soutenues par un bond de 7,6 % du titre du fabricant d’équipements électroniques Celestica CLS.TO et évitant ainsi les répercussions de la faiblesse de Wall Street après la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O
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« L’actualité concernant Nvidia n’aura pas vraiment d’incidence sur le Canada. Son impact se fait surtout sentir sur les marchés américains et asiatiques », a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James
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« Alors que Nvidia traverse une période de turbulences, certains estiment que Broadcom et AMD pourraient gagner des parts de marché. Cela pourrait contribuer à la hausse de Celestica, qui travaille avec certains de ces fabricants de puces », a ajouté M. Dehal
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Parmi les valeurs individuelles, le titre Cargojet CJT.TO a progressé de 11,3 % après que le transporteur de fret aérien a annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice ajusté au troisième trimestre supérieurs aux estimations des analystes
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