BOURSE DU CANADA-Le TSX recule, la baisse du cours de l'or pesant sur les valeurs minières ; les gains du secteur technologique limitent les pertes

Le principal indice boursier canadien a reculé jeudi, les cours en baisse de l'or ayant pesé sur les valeurs minières, tandis que les hausses enregistrées par les valeurs technologiques ont limité les pertes malgré la faiblesse des titres américains liés à l'intelligence artificielle après le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 0,4 % à 36 256,06 points à 10 h 54 (heure de l'Est) (, soit 15 h 54 GMT).