BOURSE DU CANADA-Le TSX progresse grâce à la remontée du secteur technologique, tirée par CoreWeave, et aux gains enregistrés dans le secteur de l'énergie

Le principal indice boursier canadien a progressé mercredi, les bons résultats de la société américaine de cloud computing CoreWeave ayant ravivé l'enthousiasme pour les valeurs liées à l'IA, tandis que le rebond des cours du pétrole a contribué à soutenir les valeurs énergétiques.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 0,53 % à 36.363,05 points à 10h44 (heure de l'Est), soit 15h44 GMT.