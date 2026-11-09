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BOURSE DU CANADA-Le TSX progresse de plus de 1 %, la baisse du prix du pétrole profitant aux sociétés minières et apaisant les craintes inflationnistes
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 17:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anand Gopal R

Les actions canadiennes ont bondi lundi, les gains du secteur minier l'emportant sur les pertes des entreprises liées à l'énergie dans un contexte de baisse des cours du pétrole, tandis que les investisseurs ont également été rassurés par l'apaisement des craintes inflationnistes et le rebond des marchés boursiers américains.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a progressé de 1,3 % pour atteindre 36 261,88 points à 10 h 51 (heure de l'Est) (15 h 51 GMT).

* L’indice S&P/TSX Global Gold .SPTTGD a bondi de 4,1 % et l’indice des matériaux .GSPTTMT a progressé de 3,9 %, suivant la hausse de plus de 1 % des cours de l’or GOL/

* Les valeurs énergétiques .SPTTEN ont reculé de 0,8 % alors que le Brent LCOc1 a chuté de 5 %, après que le président américain Donald Trump a minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran, bien que les attaques près du détroit d’Ormuz aient entretenu les craintes concernant l’approvisionnement O/R

* La baisse des cours du pétrole a apaisé les craintes inflationnistes, affaibli le dollar et fait grimper les cours des métaux

* Le rendement des obligations canadiennes de référence à 10 ans CA10YT=RR a baissé pour la quatrième séance consécutive

* « Les taux d’intérêt ont légèrement baissé sur le marché obligataire, ce qui stimule l’or et rend le marché un peu plus optimiste quant à une éventuelle baisse de l’inflation et à un possible apaisement du conflit », a déclaré Matt Manara, vice-président exécutif et gestionnaire de portefeuille chez Avenue Investment Management

* À Wall Street, les actions ont rebondi, les investisseurs s'interrogeant sur l'ampleur de la correction provoquée par l'IA la semaine dernière à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis, le Nasdaq .IXIC progressant de 2,7 % .N

* Dans le même temps, les investisseurs attendaient les chiffres de l’inflation américaine, attendus plus tard dans la semaine, qui pourraient influencer les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt

* Selon l’outil CME FedWatch, les marchés anticipent une probabilité de 85 % que la Fed procède à un nouveau relèvement des taux d’intérêt lors de sa réunion de décembre

* Du côté des entreprises, le titre de Barrick Mining

ABX.TO a progressé de 3,5 % après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la hausse des cours de l’or ayant compensé l’impact d’une baisse de la production

* L'éditeur de logiciels spécialisés Constellation CSU.TO a chuté de 7,6 % après avoir annoncé une baisse de 16 % de son flux de trésorerie disponible au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, ce qui a pesé sur l'indice technologique

.SPTTTK

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