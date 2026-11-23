BOURSE DU CANADA-Le TSX enregistre sa plus forte hausse quotidienne depuis avril 2025, porté par les secteurs de la technologie et des mines

Lundi, le principal indice boursier canadien a enregistré sa plus forte hausse en 19 mois, grâce au rebond des cours de l'or qui a stimulé les valeurs minières et à la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, ravivant ainsi l'optimisme autour du secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en hausse de 891,59 points, soit 2,69%, à 34 081,44 points, mettant ainsi fin à une série de sept baisses quotidiennes consécutives et enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025.