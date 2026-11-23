Lundi, le principal indice boursier canadien a enregistré sa plus forte hausse en 19 mois, grâce au rebond des cours de l'or qui a stimulé les valeurs minières et à la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, ravivant ainsi l'optimisme autour du secteur de l'intelligence artificielle.
L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en hausse de 891,59 points, soit 2,69%, à 34 081,44 points, mettant ainsi fin à une série de sept baisses quotidiennes consécutives et enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025.
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Le TSX s’est redressé après avoir enregistré vendredi son plus bas niveau de clôture en sept mois. La baisse de vendredi avait fait reculer l’indice de plus de 10% par rapport à son plus haut historique de clôture atteint le 25 août, confirmant ainsi une correction
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Les principaux indices de Wall Street ont également fortement rebondi, le rebond de l’action Nvidia NVDA.O ayant contribué à redonner confiance aux fabricants de puces après des semaines de ventes massives
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"Les corrections sont désagréables, mais elles sont normales", ont déclaré Philip Petursson et Pierre-Benoît Gauthier, stratèges en investissement chez IG Wealth Management , dans une note
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"Et même si nous n’avons peut-être pas encore atteint le creux de la vague, les indicateurs que nous suivons sont suffisamment nombreux pour suggérer que cette correction crée des opportunités pour les investisseurs à long terme", ont ajouté les stratèges
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Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 4,4%, les actions de Celestica CLS.TO , qui fournit des solutions matérielles pour les centres de données, ayant grimpé de 6,4%
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Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a bondi de 6,4%
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Les cours de l'or XAU= se sont redressés après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un an, les investisseurs ayant profité de la baisse pour acheter, tandis que le marché attendait les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
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Le secteur financier .SPTTFS , qui pèse le plus lourdement dans l’indice TSX, a progressé de 2,7% et le secteur industriel .GSPTTIN a clôturé en hausse de 2,2%
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Le secteur de l'énergie a été le seul des principaux secteurs à reculer, perdant 1,5%
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Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en baisse de 3,9% à 80,17 dollars le baril, les opérateurs ayant pris en compte une hausse des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et la remise en service d’un oléoduc libyen
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