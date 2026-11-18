L'indice boursier principal du Canada a atteint mercredi son plus bas niveau depuis plus de quatre mois, la baisse des cours des métaux pesant sur les sociétés minières, tandis que les opérateurs évaluaient l'évolution des négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada.
L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 1,64% à 34.737,31 points à 10h35 (heure de l'Est) (15h35 GMT).
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Le secteur des matériaux .GSPTTMT a chuté de 5,7%, atteignant son plus bas niveau depuis près de quatre mois, après que l’or a glissé à son plus bas niveau depuis plus d’un an, les signaux « hawkish » de la Réserve fédérale ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt, tandis que l’argent XAG= a perdu 4,7% GOL/
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"La pression à la hausse sur le dollar américain est en grande partie liée aux rumeurs selon lesquelles la Fed devrait relever ses taux plus rapidement pour lutter contre l’inflation", a déclaré Kevin Headland, co-stratège en chef des investissements chez Manulife Investment Management
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Par ailleurs, le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney ont discuté des efforts visant à conclure un accord commercial lors d’une rencontre en marge de la Conférence économique Asie-Pacifique en Chine, a indiqué le bureau de Carney
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"La grande vague bleue et le changement de majorité au Congrès pourraient exercer une légère pression sur l’administration américaine pour qu’elle cherche à conclure un accord avec le Mexique et le Canada. Mais quoi qu’il en soit, toute discussion sur des négociations ou toute déclaration positive concernant le commerce constitue un facteur favorable", a déclaré Headland
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Parmi les autres grands secteurs, le secteur de l'énergie .SPTTEN a reculé de 3% en raison de la chute des cours du pétrole sur fond de conflit entre les États-Unis et l’Iran et d’attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz O/R
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Les poids lourds du secteur financier .SPTTFS ont également pesé sur l’indice principal, reculant de 1,3%
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L’attention des investisseurs se porte également sur le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed d’octobre, attendu à 19h00 GMT, qui pourrait fournir des indices sur l’orientation future de la politique monétaire de la banque centrale américaine
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Selon l’outil CME FedWatch, les traders tablent sur une probabilité de 95% d’une nouvelle hausse des taux de la Fed
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Par ailleurs, le Canada et la Chine élargissent l'accès aux marchés pour les établissements financiers, offrant ainsi aux deux pays davantage d'outils pour faire face aux périodes de tensions financières, a déclaré le Premier ministre Carney
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