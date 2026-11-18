BOURSE DU CANADA-Le TSX atteint son plus bas niveau depuis plus de quatre mois, les valeurs minières fléchissant sous l'effet de la baisse des cours des métaux

L'indice boursier principal du Canada a atteint mercredi son plus bas niveau depuis plus de quatre mois, la baisse des cours des métaux pesant sur les sociétés minières, tandis que les opérateurs évaluaient l'évolution des négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 1,64% à 34.737,31 points à 10h35 (heure de l'Est) (15h35 GMT).