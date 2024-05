Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bourse Direct: une nouvelle offre dans les ETF avec Amundi information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Bourse Direct a annoncé jeudi le lancement en collaboration avec Amundi d'une nouvelle offre visant à promouvoir l'accessibilité aux fonds indiciels (ETF).



Avec la mise en place de ce partenariat, les clients de Bourse Direct pourront avoir accès à une offre exclusive sur une sélection d'ETF proposés par le gestionnaire d'actifs.



Ces ETF sélectionnés doivent couvrir des expositions larges, parmi les plus traitées telles que les ETF répliquant les indices MSCI World ou le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains.



Ils engloberont également une sélection d'ETF thématiques, portant sur les nouvelles énergies, l'eau, la robotique, l'intelligence artificielle ou encore le luxe.



Selon Bourse Direct, l'objectif de l'offre consiste à accompagner ses clients dans la préparation de leur épargne en investissant à moindres frais via les ETF.





