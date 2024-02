Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bourse Direct: trois ans de partenariat avec Morgan Stanley information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Bourse Direct a célébré mardi le troisième anniversaire de son partenariat avec la banque d'affaires américaine Morgan Stanley, qui avait été lancé à la fin de l'année 2020.



Dans un communiqué, la société de courtage en ligne rappelle que cette alliance permet à ses clients de bénéficier d'un accès exclusif à la gamme de produits de Bourse proposée par la firme new-yorkaise.



L'offre - qui inclut plus de 270.000 produits allant des positions 'shorts' aux 'turbos', en passant par les 'warrants' - constitue d'après le broker la plus large sélection de produits de Bourse aujourd'hui disponible en France.



En plus des sous-jacents classiques comme les indices, actions, devises, matières premières, l'offre se focalise désormais sur des secteurs plus spécifiques comme l'IA, souligne Bourse Direct.



Afin de fêter cet anniversaire, tous les ordres sur les produits de la gamme Morgan Stanley sont désormais gratuits pour ses clients, quel que soit le montant de l'investissement, et ce depuis le 1er janvier dernier.





Valeurs associées BOURSE DIRECT Euronext Paris -1.98%