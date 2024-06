Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bourse Direct: succès du partenariat avec PrimaryBid information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Bourse Direct a annoncé lundi que son offre lancée en décembre 2021 en partenariat avec PrimaryBid avait rencontré un franc succès auprès de sa clientèle.



Le service dénommé 'Prime Direct' a été conçu pour offrir aux clients particuliers de Bourse Direct la possibilité d'acquérir des actions lors de levées de fonds de sociétés cotées, au même prix réduit que celui réservé aux institutionnels.



Depuis son lancement, ce sont 34 opérations qui ont été proposée à ses clients, principalement sur des sociétés de petites et moyennes capitalisations cotées en France.



'Prime Direct répond à un engouement croissant des particuliers pour des investissements diversifiés et attractifs sur les marchés financiers', souligne le courtier en ligne.



PrimaryBid, une plateforme digitale qui met en relation les investisseurs particuliers avec les marchés primaires au Royaume-Uni et en France, a réalisé jusqu'ici un total de plus de 320 offres avec les émetteurs.





