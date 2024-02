Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bourse Direct: résultat net consolidé de 16,1 ME en 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Les produits d'exploitation bancaire consolidés de Bourse Direct s'élèvent à 68,5 millions d'euros en 2023 contre 48,5 millions d'euros en 2022, en hausse de 41,4 %.



Le produit net bancaire consolidé enregistre une hausse de 47,5 % à 62,3 millions d'euros contre 42,3 millions en 2022.



En 2023, le nombre d'ordres exécutés s'établit à 4,5 millions pour la clientèle directe contre 5,2 millions en 2022. L'activité professionnelle d'EXOE a enregistré une croissance de 1,7 %.



Le résultat d'exploitation consolidé s'inscrit ainsi en bénéfice de 21,8 millions d'euros en 2023, contre 7,8 millions d'euros en 2022 en hausse de 178,8 % soit une marge d'exploitation sur les produits d'exploitation bancaire de 31,8 %, contre 16,1 % l'année précédente.



Le résultat net consolidé ressort à 16,1 millions d'euros contre 5,9 millions d'euros en 2022 après enregistrement d'une charge d'impôt d'un montant de 5,7 millions d'euros.





