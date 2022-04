Bourse Direct : repli de 2,5% du chiffre d'affaires au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2022 de Bourse Direct s'établit à 14,4 millions d'euros, en baisse de 2,5 % par rapport à la même période sur l'exercice précédent et en hausse de 7,5% par rapport au 4ème trimestre 2021, à périmètre constant. L'activité du 1er trimestre 2022 est à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel de l'activité du 1er trimestre 2021, a souligné le groupe.

Le nombre d'ordres exécutés au 1er trimestre 2022 s'élève à 1,8 million en baisse de 11,2% par rapport à la même période en 2021 et en hausse de 21,4% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Bourse Direct comptabilise ainsi près de 250 000 comptes au 31 mars 2022, en croissance de 13,8% par rapport au 31 mars 2021, avec un niveau de recrutement continu sur le début d'année 2022.

