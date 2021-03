BOURSE DIRECT rachète Arobas Finance (conseil en investissement)

AOF - EN SAVOIR PLUS

Bourse Direct, qui place le client au centre de ses priorités, va également, par cette opération, renforcer ses services et l'accompagnement de ses clients dans leur projet d'investissements et de placement de leur patrimoine.

Grâce à ces expertises complémentaires, le spécialiste de la Bourse en ligne va étayer sa gamme de produits d'Épargne en proposant une offre plus large comprenant : contrats d'assurance-vie, PER, SCPI, FIA.

(AOF) - Afin de dynamiser son pôle Epargne, Bourse Direct annonce l'acquisition de Arobas Finance, société de conseil en investissement financier. Créée en 1999, Arobas Finance est spécialiste de l'aide à la décision personnalisée, proposant un parcours client facilité, de la recommandation à la mise en œuvre de solutions, et l'appui de communications digitales pédagogiques.

