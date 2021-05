Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse Direct : le titre monte après l'opération dans Exoé Cercle Finance • 31/05/2021 à 17:06









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert après l'annonce d'une prise de participation dans Exoé. EuroLand Corporate a réitéré ce matin sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 4,30 euros sur Bourse Direct suite à l'officialisation par le groupe de discussions exclusives en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Exoé, une table de négociation dédiée aux professionnels de la gestion d'actifs. Suite à cette annonce, le bureau d'études parisien se dit 'toujours très confiant' concernant l'activité du courtier en ligne. 'L'intégration d'Exoé va permettre à Bourse Direct de compléter son offre de tenue de compte et de conservation des titres tout en renforçant ses capacités d'exécution en tant que broker BtoB pour les sociétés de gestion', explique-t-il dans une note. S'il ne modifie pas ses estimations dans l'attente de la finalisation de l'opération, Euroland estime que l'opération pourrait apporter un chiffre d'affaires additionnel d'au moins sept millions d'euros à partir de 2022.

Valeurs associées BOURSE DIRECT Euronext Paris +1.63%