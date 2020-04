Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse Direct : hausse de 47,2% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 09/04/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Bourse Direct annonce avoir exécuté plus de 1,5 million d'ordres sur le 1er trimestre 2020, près de 2 fois les volumes enregistrés au 1er trimestre 2019. Au cours du 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Bourse Direct s'établit à 11,2 millions d'euros, en hausse de 47,2 % par rapport au premier trimestre 2019. ' Le recrutement de nouveaux clients sur la période a lui aussi connu une très forte accélération, multiplié par près de 3 sur la période ' indique la société. ' La situation financière de Bourse Direct n'a pas connu de changement significatif depuis l'arrêté de ses comptes annuels. Ses capitaux propres s'élevaient à 62,7 millions d'euros au 31 décembre 2019 avec une trésorerie disponible de 41,5 millions d'euros ' rajoute la direction.

Valeurs associées BOURSE DIRECT Euronext Paris +14.75%