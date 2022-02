Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse Direct: hausse de 20% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Bourse Direct gagne plus de 2% après la publication d'un résultat net en hausse de 19,9% à 7,3 millions d'euros au titre de 2021, avec une marge d'exploitation sur les produits d'exploitation bancaire de 21,5%, comme l'année précédente.



Les produits d'exploitation bancaire se sont accrus de 3,5% à 46,4 millions d'euros, croissance qui 's'explique principalement par la diversification des produits alors que les produits d'intérêt sont en baisse dans le contexte de taux bas'.



Bourse Direct proposera un dividende en hausse de 32%, à sept centimes d'euro par action lors de la prochaine AG du 12 mai. Dans un contexte encore volatile en 2022, la société indique enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires au mois de janvier.





