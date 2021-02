BOURSE DIRECT : explosion des profits en 2020

AOF - EN SAVOIR PLUS

Bourse Direct a souligné avoir connu un développement très soutenu au cours de l'année 2020 avec un volume d'activité en forte croissance et un recrutement de nouveaux clients importants. " Cette tendance se poursuit sur les deux premiers mois 2021 avec une croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité ", a ajouté le spécialiste de la Bourse en ligne. La société vise par ailleurs une diversification de son offre vers des produits d'épargne.

(AOF) - Bourse Direct a dévoilé des profits en forte hausse au titre de 2020 grâce à la forte croissance de son activité dans un contexte marqué par une forte volatilité. Le résultat net du spécialiste de la Bourse en ligne a flambé de 341,6% à 6,1 millions d'euros et le résultat d'exploitation de 372,8% à 9,7 millions d'euros. Le produit net bancaire s'élève à 38,7 millions d'euros, en croissance de 39,1%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.