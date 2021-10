Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse Direct : croissance de 4,2% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Bourse Direct annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, en croissance de 4,2%, avec plus de 4,66 millions d'ordres exécutés à comparer avec plus de 4,74 millions un an auparavant. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,8% malgré un nombre d'ordres exécutés en baisse de 4%. Le recrutement de nouveaux comptes sur le trimestre est également ressorti en hausse de 4,6% comparé au même trimestre en 2020. Bourse Direct comptabilise ainsi plus de 230.000 comptes au 30 septembre 2021, en croissance de 17,9% sur un an. La situation financière de la société n'a pas connu de changement significatif depuis la publication du rapport financier semestriel.

Valeurs associées BOURSE DIRECT Euronext Paris +2.84%