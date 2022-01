Bourse Direct : croissance de 3,3% des revenus en 2021

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Bourse Direct s’élève à 45,9 millions d’euros en 2021, en croissance de 3,3%. Au cours du quatrième trimestre 2021, il a augmenté de 0,6% à 11,9 millions d’euros comparé à la même période en 2020. Le spécialiste de la Bourse en ligne a enregistré plus de 6,1 millions d’ordres exécutés sur sa clientèle directe en 2021 contre 6,6 millions en 2020, et a maintenu un rythme de recrutement soutenu de nouveaux comptes, comptabilisant plus de 240 000 comptes au 31 décembre, en croissance de 16,4%.

La situation financière de Bourse Direct n'a pas connu de changement significatif depuis la publication du rapport financier semestriel. Les capitaux propres de la société s'élèvent à 68,2 millions d'euros au 30 juin 2021.

