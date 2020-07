Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse Direct : affiche un record d'activité au 1er semestre Cercle Finance • 24/07/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'e?tablissent a? 23,6 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 48,8% par rapport a? la me?me pe?riode en 2019. Le re?sultat net de Bourse Direct s'e?tablit a? 3,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 0,35 million d'euros au premier semestre 2019. Bourse Direct a exe?cute? pre?s de 3,5 millions d'ordres sur le 1er semestre 2020, soit plus de 2 fois les volumes enregistre?s au 1er semestre 2019 et supe?rieur a? l'ensemble de l'anne?e 2019. ' Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2020 est en croissance de 231,8%, soit plus de 3 fois le nombre de comptes recrute?s sur la me?me pe?riode en 2019 et supe?rieur a? l'ensemble de l'anne?e 2019. Bourse Direct enregistre ainsi pre?s de 193 000 comptes au 30 juin 2020 ' indique la direction.

Valeurs associées BOURSE DIRECT Euronext Paris +6.70%