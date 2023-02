Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse Direct: information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - Bourse Direct a fait état vendredi de résultats en baisse au titre de l'exercice 2022 dans le cadre d'une 'normalisation' de son activité due aux effets de l'atténuation de l'épidémie de Covid.



Son bénéfice d'exploitation consolidé s'est inscrit à 7,8 millions d'euros l'an dernier, contre 10 millions d'euros en 2021, soit une baisse de 21,8% sur la base d'un produit net bancaire en hausse de 5,9% à 42,3 millions d'euros.



Le résultat net consolidé ressort à 5,9 millions d'euros, contre 7,2 millions d'euros en 2021.



Dans son communiqué, le courtier en ligne indique que le nombre d'ordres exécutés s'est établi à 5,2 millions pour la clientèle directe, contre 6,1 millions en 2021.



Ce repli s'inscrit dans un contexte de baisse généralisée des volumes traités sur l'ensemble des marchés européens en 2022, précise-t-il dans un communiqué.



Le nombre de nouveaux clients recrutés est toutefois resté soutenu, avec près de 280.000 comptes recensés à fin 2022, avec une nette accélération du recrutement de nouveaux comptes au début de l'année 2023.



Concernant 2023, le groupe estime que contexte de hausse des taux observée depuis le milieu d'année 2022 est favorable à son activité et qu'elle aura un impact positif sur son résultat cette année.











