Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Débuts réussis pour l'italien GVS à Milan, bon signe pour les IPO Reuters • 19/06/2020 à 12:46









MILAN/LONDRES, 19 juin (Reuters) - L'action du groupe italien de technologies de filtration GVS GVS.MI bondit de près de 20% vendredi pour sa première séance de cotation à Milan, un succès qui constitue un signal encourageant pour le marché européen des introductions en Bourse, mis à mal par la crise du coronavirus. Cette opération, tout comme la mise sur le marché de JDE Peet JDEP.AS le mois dernier ( ), montre aussi que les introductions en Bourse peuvent être réalisées totalement à distance: les investisseurs, au lieu de visiter les sites industriels de GVS, ont visionné des vidéos et les réunions avec la direction se sont tenues en ligne. Cette introduction est la première menée à bien sur le premier marché de la Bourse de Milan depuis le début de l'année et son montant de 570 millions d'euros la classe au deuxième rang du classement 2020 des IPO européennes. Le titre GVS gagnait 19,33% à 9,73 euros à 10h25 GMT après un pic à 9,84 euros. Le prix d'introduction avait été fixé à 8,15 euros, valorisant à 1,43 milliard d'euros ce groupe contrôlé par la famille fondatrice et spécialisé dans les solutions de filtration pour la santé et l'industrie, notamment l'automobile. GVS a précisé que la demande de titres avait représenté six fois le volume mis en vente. La société d'investissement américaine Capital Research and Management a acheté 9,3% de l'offre avant le début de l'offre publique et souscrit 3,26% supplémentaires dans le cadre de celle-ci. Goldman Sachs et Mediobanca étaient coordinateurs globaux et Lazard conseil financier. (Elisa Anzolin et Abhinav Ramnarayan, version française Marc Angrand)

Valeurs associées JDE PEET'S Euronext Amsterdam +0.55%