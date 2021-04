Bourse : Début de semaine attentiste avant la saison des résultats US

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine sur un biais baissier, dans l'attente de l'ouverture de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,13% à 6 161,68 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 0,33% à 3 965,58 points. A Wall Street, les indices marquent une pause après leurs récents records : le Dow Jones et le Nasdaq Composite abandonnent respectivement 0,17% et 0,60%, en fin d'après-midi.

Les places financières du Vieux Continent ont manqué de carburant aujourd'hui, alors que de légères tensions ont refait leur apparition sur le compartiment obligataire (+1,3 point de base pour le 10 ans américain et +1 point de base pour son équivalent allemand),

Si les ventes au détail ont progressé plus de prévu en février dans la zone euro ( +3% contre +1,5% escompté), cela représente une image de la situation économique passée. Les investisseurs attendent de nouvelles preuves tangibles de l'accélération de la reprise mondiale et de son impact sur l'inflation.

Les opérateurs sont également restés sur leur garde en attendant de prendre la température du côté des entreprises. Le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre aux Etats-Unis aura lieu mercredi, avec les banques JP Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo.

En France, Téléperformance (+1,53%) a ouvert le bal en avance avec une croissance trimestrielle record et un relèvement de ses objectifs annuels. Suivront LVMH (demain) et L'Oréal (jeudi).

De leur côté, les groupes Veolia et Suez se sont envolés respectivement de 9,66 % et 7,73% après être finalement parvenus à un accord de principe concernant leur rapprochement.

En revanche, le secteur technologique était à la peine, à l'image de STMicroelectronics (-2,31%) et Dassault Systèmes (-1,46%), dans le sillage d'un Nasdaq mal orienté.