Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Début de séance frileux à Wall Street entre espoirs et craintes Reuters • 10/07/2020 à 15:57









PARIS, 10 juillet (Reuters) - La Bourse de New York tente vendredi dans les premiers échanges de résister aux craintes provoquées par la flambée des cas de coronavirus en s'appuyant sur de nouvelles informations encourageantes sur un traitement potentiel. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI gagne 76,48 points, soit 0,3%, à 25.782,57 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,08% à 3.154,56 points. Le Nasdaq Composite .IXIC était inchangé à l'ouverture à 10.547,78 points. Gilead Sciences GILD.O a déclaré peu avant l'ouverture des marchés américains que des données supplémentaires sur son antiviral expérimental remdesivir avaient montré une amélioration significative de l'état de santé de patients atteints du Covid-19. L'action du groupe pharmaceutique gagne 1,83%. Les "futures" américains ont réduit leurs pertes à cette annonce, qui ne permet pas toutefois de faire oublier les fortes inquiétudes face à la propagation rapide du coronavirus aux Etats-Unis, où un nouveau record de cas supplémentaires a été établi jeudi. Les investisseurs se tournent par ailleurs vers la saison des résultats du deuxième trimestre qui commencera véritablement la semaine prochaine avec les grandes banques américaines et devrait être la plus mauvaise depuis la crise financière de 2008, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Aux valeurs, Carnival CCL.N gagne 4,05% après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et la reprise progressive des croisières. Netflix NFLX.O (+1,4%) grimpe à plus haut record après le relèvement d'objectif de cours des analystes de Goldman Sachs qui estiment que les résultats du groupe, attendus vendredi prochain, seront bien au-dessus des attentes. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.