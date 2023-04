Bourse de Tokyo: le Nikkei finit en petite hausse

La Bourse de Tokyo a connu une séance plutôt poussive jeudi, faute d'élan à Wall Street la veille, mais son indice vedette Nikkei a néanmoins fini légèrement dans le vert, encouragé par l'accélération du nombre de touristes étrangers au Japon.

Le Nikkei a pris 0,18% à 28.657,57 points à la clôture, tandis que l'indice élargi Topix a stagné (-0,03% à 2.039,73 points).

Les valeurs japonaises liées au secteur du tourisme et au commerce de détail ont progressé grâce aux chiffres encourageants du tourisme international au Japon en mars (1,8 million de visiteurs étrangers, soit +23% sur un mois et un nouveau plus haut depuis janvier 2020), selon des données officielles publiées mercredi.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était en petite progression également (+0,15% vers 06H45 GMT), soutenu par le secteur des casinos, qui devrait profiter de la reprise économique en Chine.

Du côté des valeurs

TOYOTA: le géant automobile Toyota (-0,52% à 1.813,5 yens) a annoncé mercredi un investissement équivalent à quelque 330 millions de dollars au Brésil pour y produire un nouveau modèle compact hybride roulant également à l'éthanol (technologie "hybride-flex"). Cette nouvelle voiture, qui sortira l'an prochain au Brésil, devrait être commercialisée à travers toute l'Amérique latine.

FAST RETAILING: le numéro un japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (marques Uniqlo, GU) a progressé de 1,4% à 32.550 yens. Les grands magasins japonais ont aussi vu leurs actions grimper grâce à la reprise du tourisme international qui se confirme au Japon et qui devrait soutenir la consommation dans le pays cette année.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 134,44 yens vers 06H50 GMT contre 134,71 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone se renforçait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 147,45 yens contre 147,58 yens la veille.

L'euro montait à 1,0969 dollar contre 1,0955 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 1,09% à 78,30 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 1,06% à 82,24 dollars vers 06H40 GMT, sur fond d'inquiétudes quant au ralentissement de l'économie américaine.

etb/sr