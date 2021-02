Bourse de Tokyo: le Nikkei chute de 3% après les pertes à Wall Street

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a plongé de 3% vendredi matin peu après l'ouverture, dans la foulée des pertes la veille à Wall Street, où le Nasdaq a sombré sur fond d'inquiétudes sur la hausse des rendements obligataires.

Après être descendu sous la barre des -3% dans la première demi-heure des échanges, l'indice vedette Nikkei était en baisse de 2,88% à 29.299,69 points vers 00h45 GMT, tandis que l'indice élargi Topix lâchait 2,2% à 1883,93 points.

Les valeurs japonaises sont "dominées par les ordres à la vente alors que les investisseurs sont découragés par les sévères pertes des valeurs américaines", a analysé Yoshihiro Ito de Okasan Online Securities dans une note.

La Bourse de New York a lourdement chuté jeudi dans un marché de plus en plus inquiet du rythme de progression du taux des bons du Trésor américains à 10 ans, qui a atteint un plus haut en un an, provoquant un plongeon de 3,52% du Nasdaq à la clôture.

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 106,18 yens vers 00h40 GMT contre 106,21 yens jeudi à 21h00 GMT.

La monnaie japonaise regagnait du terrain par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 129,06 yens contre 129,30 yens la veille.

L'euro valait 1,2154 dollar, contre 1,2175 dollar jeudi.