Bourse de Tokyo: le Nikkei chute de 3% après les pertes à Wall Street

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a plongé de 3% vendredi matin peu après l'ouverture, dans la foulée des pertes la veille à Wall Street, où le Nasdaq a sombré sur fond d'inquiétudes sur la hausse des rendements obligataires.

Après être descendu sous la barre des -3% dans la première demi-heure des échanges, l'indice vedette Nikkei était en baisse de 2,4% à 29.445,50 points vers 01h55 GMT, tandis que l'indice élargi Topix lâchait 1,87% à 1890,12 points.

Les valeurs japonaises sont "dominées par les ordres à la vente alors que les investisseurs sont découragés par les sévères pertes des valeurs américaines", a analysé Yoshihiro Ito de Okasan Online Securities dans une note.

La Bourse de New York a lourdement chuté jeudi dans un marché de plus en plus inquiet du rythme de progression du taux des bons du Trésor américains à 10 ans, qui a atteint un plus haut en un an, provoquant un plongeon de 3,52% du Nasdaq à la clôture.

Du côté des valeurs

MITSUBISHI VOIT VERT: la maison de négoce japonaise Mitsubishi Corp (-1,11% à 3.008 yens) aurait décidé jeudi de se retirer d'un projet de centrale à charbon au Vietnam, selon des informations du quotidien économique Nikkei. Ces installations sont vivement critiquées par les organisations environemmentales.

Mitsubishi est impliqué via un partenariat commercial avec un groupe de Hong Kong dans ce projet de centrale nommée Vinh Tan 3, qui doit voir le jour en 2024 dans le sud du Vietnam.

TOYOTA TEMPORISE: le géant automobile nippon Toyota (-1,65% à 7.885 yens) aurait pris la décision de repousser la mise en service d'une nouvelle usine en Birmanie, où les tensions sont très fortes après le putsch militaire du 1er février, d'après le magazine Nikkei Asia.

Le timing de l'ouverture de l'usine, construite près de Rangoun pour un coût de 5,5 milliards de yens (42,5 millions d'euros) et qui doit produire les pick-up Hilux de Toyota, est "en discussion", selon une source citée par le magazine.

ITOCHU S'ALLIE A AIR LIQUIDE: la maison de négoce japonaise Itochu (-1,76% à 3.173 yens) a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec le français Air Liquide en vue notamment du développement d'infrastructures de production et de distribution de l'hydrogène au Japon, et de sa promotion.

Ce partenariat pourrait mener à la construction dans l'Archipel d'une centrale produisant de l'hydrogène liquide vers le milieu des années 2020, selon des sources citées par le Nikkei.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 106,16 yens vers 01h50 GMT contre 106,21 yens jeudi à 21h00 GMT.

La monnaie japonaise regagnait du terrain par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 129,13 yens contre 129,30 yens la veille.

L'euro valait 1,2164 dollar, contre 1,2175 dollar jeudi.

Le marché du pétrole était dans le rouge vendredi matin en Asie alors que les marchés étaient en attente d'indications supplémentaires sur les intentions de l'Opep+ qui doit se réunir début mars.

Le prix du baril américain de WTI perdait 0,72% à 63,07 dollars vers 01h45 GMT, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,69% à 66,58 dollars.

