Bourse de Tokyo: le Nikkei bondit de plus de 3% derrière Wall Street

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo était en hausse de plus de 3% vendredi dans la matinée, après le bond de Wall Street la veille et la chute du yen à un plus bas en 32 ans face au dollar.

A 02H00 GMT, l'indice vedette grimpait de 3,24% à 27.086,33 points et l'indice élargi Topix gagnait 2,45% à 1.900,00 points.

La Bourse de New York a initialement plongé jeudi après la publication de l'indice des prix à la consommation CPI, en hausse de 0,4% sur le mois de septembre et de 8,2% sur l'année, davantage que les prévisions des économistes.

Mais les indices sont ensuite remontés en flèche passé l'effet de surprise, que le marché avait largement anticipé.

"Les investisseurs s'attendaient en réalité à ce que les chiffres (de l'inflation) grimpent encore plus haut", a commenté Shogo Maekawa de JPMorgan Asset Management.

"Les indicateurs économiques montrent que l'inflation va probablement ralentir l'an prochain, ce qui devrait mener au rachat des valeurs qui ont été exagérément vendues", a-t-il ajouté, cité par l'agence Bloomberg.

La Bourse de Tokyo était également portée par une nouvelle chute de la monnaie japonaise, qui a sombré jeudi à un niveau plus vu depuis 1990 face au dollar après la publication de l'inflation américaine. Ce mouvement de change est vu comme positif pour les entreprises japonaises exportatrices.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING: le colosse japonais du prêt-à-porter et poids lourds de l'indice Nikkei Fast Retailing voyait son titre bondir de 7,46% à 84.550 yens après la publication jeudi de résultats record pour son exercice 2021/22 terminé fin août, avec un bénéfice net en hausse de près de 61% sur un an, la chute du yen ayant notamment gonflé ses gains à l'étranger.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar redescendait après avoir atteint jeudi soir un pic à 147,67 yens, au plus haut depuis août 1990, mais continuait à évoluer à un niveau élevé. Vers 02H00 GMT il s'échangeait pour 147,15 yens, contre 147,12 yens la veille à la fin des échanges.

L'euro se négociait pour 144,19 yens contre 143,83 yens la veille, et la monnaie européenne pointait à 0,9797 dollar contre 0,9776 dollar jeudi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,2% à 89,29 dollars vers 01H50 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord 0,23% à 94,79 dollars.

