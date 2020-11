Bourse de Tokyo: l'indice Nikkei finit en petite baisse

L'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé jeudi en léger repli alors que le Premier ministre japonais a évoqué une "situation d'alerte maximale" face à la résurgence du Covid-19 dans le pays, mais sans annoncer de restrictions.

Le Nikkei, qui avait déjà perdu plus de 1% la veille, a encore cédé 0,36% pour finir à 25.634,34 points. L'indice élargi Topix a au contraire gagné 0,33% à 1.726,41 points.

Le Japon a enregistré mercredi plus de 2.200 nouveaux cas de Covid-19, un record national. Et Tokyo a dépassé les 530 nouveaux cas jeudi, un deuxième record d'affilée pour la capitale, qui a porté jeudi son niveau d'alerte à son échelon le plus élevé.

Ni le Premier ministre Yoshihide Suga ni les autorités locales de Tokyo n'ont cependant annoncé de restrictions significatives. Les mesures prises au Japon depuis le début de la pandémie n'ont d'ailleurs jamais revêtu un caractère obligatoire, reposant plutôt sur la responsabilité de chacun et la pression sociale.

Aussi l'impact sur la Bourse de Tokyo a été "limité", a observé Shinichi Yamamoto, courtier chez Okasan Securities interrogé par l'AFP.

Du côté des valeurs

DÉBUTS MODESTES POUR LA PS5 AU JAPON: le titre Sony a gagné à peine 0,12% à 9.249 yens. Selon le magazine japonais spécialisé dans les jeux vidéo Famitsu, le groupe n'aurait écoulé que 118.000 unités de sa nouvelle console PlayStation 5 au Japon lors de ses quatre premiers jours de commercialisation, soit à peine un tiers environ des ventes de la PlayStation 4 lors de son lancement au Japon en 2014.

Il devrait cependant s'agir d'un problème de production et d'approvisionnement des magasins limités notamment à cause de la pandémie, car la demande pour la PS5 promet d'être robuste.

SHARP REVIENT SUR LE NIKKEI: l'action du groupe d'électronique et d'électroménager Sharp était recherchée (+7,76% à 1.290 yens) après l'annonce de son retour sur l'indice vedette Nikkei à compter du 2 décembre, en remplacement du titre de l'opérateur mobile NTT Docomo en passe d'être racheté à 100% par sa maison mère NTT.

Sharp avait quitté le Nikkei en 2016 dans la foulée du rachat de la majorité de son capital par le taïwanais Foxconn/Hon Hai.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar vers 06H30 GMT, à raison d'un dollar pour 103,86 yens contre 103,82 yens mercredi à 21H00 GMT. Mais la monnaie japonaise s'est fortement appréciée face au billet vert depuis le début de la semaine, un mouvement de change pesant sur les valeurs exportatrices nippones.

Le yen stagnait face à l'euro, lequel valait 123,03 yens contre 123,07 yens la veille. La devise japonaise avait aussi déjà grimpé face à l'euro ces derniers jours.

L'euro descendait à 1,1844 dollar, contre 1,1853 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole évoluait dans le vert: vers 06H15 GMT le prix du baril de brut américain prenait 0,1% à 41,47 dollars et celui du baril de Brent londonien 0,78% à 44,09 dollars.

etb-si/mac/oaa