Bourse de Paris: rebond en vue après le plongeon de la semaine dernière

La Bourse de Paris se préparait à progresser à l'ouverture lundi après avoir accusé vendredi soir sa plus forte baisse hebdomadaire en trois mois sur fond d'envolée de la volatilité sur les marchés mondiaux.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,66% une quarantaine de minutes avant l'ouverture.

Vendredi, la Bourse de Paris a perdu 2,02% affichant une chute de 2,88% sur l'ensemble de la semaine, la plus difficile depuis l'élection présidentielle américaine début novembre.

"L'humeur des marchés s'est un peu améliorée lundi en Asie, tirant vers le haut l'Europe et les contrats à terme américains", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

"Toutefois, la tendance à court terme demeure incertaine et les niveaux de progression très fragiles sur fond de volatilité toujours grande après la frénésie spéculative liée à des investisseurs particuliers", ajoute-t-elle.

Les marchés tentaient de mesurer si la fièvre spéculative qui s'est emparée des marchés mondiaux la semaine dernière, sur fond de bataille rangée entre investisseurs professionnels et particuliers, était encore vive lundi matin.

Sur le plan macroéconomique, dix sénateurs républicains ont annoncé dimanche avoir proposé à Joe Biden un plan d'aide économique alternatif de 600 milliards de dollars à celui de 1.900 milliards que l'occupant de la Maison Blanche entend imposer.

Côté indicateur, l'activité manufacturière en Chine a poursuivi en janvier sa progression, mais au rythme le plus faible en sept mois, conséquence notamment d'une baisse de la demande liée au Covid-19.

PARMI LES VALEURS A SUIVRE

Le gouvernement britannique a exercé une option visant la fourniture de 40 millions de doses supplémentaires du candidat-vaccin contre le Covid-19 du franco-autrichien Valneva pour 2022, portant à 100 millions le nombre total de doses commandées auprès du laboratoire.

Le constructeur Bouygues a été retenu pour mener le chantier de rénovation de la gare du Nord à Paris, un projet de 600 millions d'euros, a annoncé la présidente de StatioNord, la société d'économie mixte regroupant la SNCF et la foncière Nhood dans une interview aux Echos.

Le marché automobile français a baissé de 5,85% au mois de janvier, toujours affecté par la crise sanitaire, selon les chiffres publiés lundi par le comité des constructeurs d'automobiles (CCFA).

Peugeot a affiché une baisse de 10,88% sur un an (26.063 véhicules vendus en janvier), et Renault un recul de 20,95% (18.881), et Citroën de 21,24% (12.314).

alb/vac/spi