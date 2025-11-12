Bourse de Paris: nouveau record en séance pour le CAC 40, moins d'un mois après son précédent

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique profitant de la fin imminente du blocage budgétaire aux Etats-Unis, mais aussi des bons résultats de sociétés, de l'abondance de liquidités et d'un marché haussier qui ne cesse de rebondir.

Le CAC 40 a dépassé son précédent sommet historique en séance, qui datait du 21 octobre, et affiche désormais un nouveau plus haut absolu en séance à 8.280,97 points.

En clôture, le CAC 40 a terminé à 8.241,24 points, en hausse de 1,04%, à dix sept points de son précédent sommet en clôture.

La course aux records dépasse les frontières françaises, les places de Madrid et Londres affichant également des niveaux historiques. Milan a quant à elle atteint un nouveau plus haut depuis 2000.

"La perspective d'une fin du shutdown américain, attendue dans la journée, alimente la demande pour les actifs risqués", explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

La Chambre américaine des représentants doit voter mercredi un texte, salué comme "une très grande victoire" par Donald Trump, pour mettre fin à la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des Etats-Unis.

Ces plus de 40 jours d'impasse budgétaire, provoquée par un bras de fer sur les dépenses d'assurance santé pour les plus pauvres, ont mis des milliers de fonctionnaires au chômage technique.

Cette fermeture des services publics faute d'accord budgétaire a aussi privé investisseurs et analystes de statistiques officielles sur l'état de santé de la première économie mondiale à l'heure où la réserve fédérale (Fed) réfléchit à baisser ou non à nouveau les taux directeurs en décembre.

- Soulagement -

La résolution de la paralysie budgétaire "est un élément de soulagement", souligne Emmanuel Auboyneau d'Amplegest. "Cela provoquait un ralentissement et ne donnait aucune visibilité à la Réserve fédérale (Fed) qui du coup n'avait pas les éléments si elle pouvait baisser les taux ou pas", a ajouté le gérant de portefeuille, interrogé par l'AFP.

Les marchés espèrent en effet une nouvelle baisse des taux directeurs de la Banque centrale américaine en décembre, un facteur favorable aux investisseurs en actions.

Dans la foulée d'une baisse des rendements obligataires américains à dix ans, les taux français ont aussi fondu à 3,37% contre 3,42% à la dernière clôture.

Autre élément de poids favorisant les Bourses, les résultats de sociétés ce trimestre, notamment américaines, ont dépassé les estimations pour le deuxième trimestre d'affilée.

"C'est le deuxième trimestre d'affilée nettement au-dessus des estimations. Cela montre que la croissance est là", souligne M. Auboyneau.

Cette foison de records s'explique aussi par des politiques monétaires incitatives et par l'abondance de liquidités: "ces records partout signifient qu'il y a beaucoup de cash" à investir, note le gérant d'Amplegest. En France, le taux d'épargne approche les 19%, "c'est colossal".

Enfin, après une mauvaise séquence la semaine dernière sur les marchés affectés par les craintes de survalorisations des titres liés à l'IA, les investisseurs sont revenus en force pour des achats à bon compte. "C'est le propre d'un marché haussier. Dès qu'il y a une baisse, il y a des acheteurs qui arrivent", souligne encore Emmanuel Auboyneau.

Une rotation sectorielle s'effectue, explique Daniela Hathorn, analyste de Capital.com. "Les investisseurs délaissent les grandes valeurs technologiques au profit des banques, du secteur des loisirs et de l'énergie", commente Daniela Hathorn, analyste de Capital.com.

Et du luxe, ce qui profite au CAC 40, où le poids des valeurs du luxe représente quelque 20%. LVMH , en baisse au début de l'année, a gagné 7,29% depuis le début de la semaine.

