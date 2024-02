Bourse de Paris: le CAC 40 évolue à son sommet en séance

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le CAC 40, indice vedette de la Bourse de Paris, a touché un plus haut historique en séance vendredi, au lendemain d'une clôture record, les investisseurs se laissant porter par l'idée que les baisses des taux des banques centrales sont pour bientôt.

Le CAC 40 grimpait de 0,57% vers 10H00, soit une hausse de 44,06 points à 7.787,48 points, peu après avoir atteint un pic historique en séance à 7.797,24 points. Jeudi, l'indice vedette parisien a aussi battu un record en séance puis en clôture, terminant en hausse de 0,86%.

Depuis lundi, le CAC 40 a battu son record en clôture à deux reprises et affiche à ce stade un bilan hebdomadaire en hausse de 1,83%.

"Les bonnes nouvelles sur la croissance ainsi que le fait que la décélération de l'inflation se poursuivent, ce qui conduira sûrement au relâchement des politiques monétaires, sont des facteurs qui justifient en partie l'optimisme qui règne sur les marchés depuis le début d'année", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM.

Depuis mars 2022, les banques centrales européenne et américaine ont procédé à plusieurs hausses de leurs taux directeurs, les amenant à des niveaux inédits, dans le but de juguler l'inflation et de la ramener à l'objectif cible de 2%.

Cet exercice d'équilibriste, qui vise à refroidir l'économie sans la faire basculer en récession, est arrivé à une phase de stagnation, où les banques centrales maintiennent leurs taux inchangés en attendant des signaux favorables à une première baisse.

Avec la certitude que cette première baisse arrivera en 2024, et sera suivie de plusieurs autres, les investisseurs se laissent ainsi porter par les espoirs d'assouplissement des conditions monétaires.

Toutefois, "le marché pense que les banques centrales seront plus prudentes dans les baisses des taux" que ce qu'anticipent les investisseurs, souligne Sebastian Paris Horvits. Cette prudence, "à terme, modérera la croissance, en calmant potentiellement toute euphorie", conclut-il.

TF1 en clair

Le groupe TF1 prenait la tête de l'indice élargi SBF 120: le titre avançait de 4,22% à 8,53 euros. Le groupe bénéficiait encore de la publication la veille de ses résultats annuels 2023, avec un bénéfice net en hausse de 9% par rapport à 2022.

Covivio salué

La société foncière, propriétaire de bureaux, logements et hôtels dans plusieurs pays d'Europe a dégagé en 2023 des revenus meilleurs qu'attendu et même en légère hausse par rapport à 2022. Son action gagnait 0,96% à 42,00 euros.

Euronext CAC40