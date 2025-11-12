Bourse de Paris: l'indice CAC 40 atteint un nouveau record absolu

L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique. ( AFP / Thomas SAMSON )

L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique, profitant de la fin imminente du blocage budgétaire aux Etats-Unis, qui doit être votée en soirée au Congrès américain.

Le CAC 40 a dépassé son précédent sommet historique en séance, qui datait du 21 octobre, et affiche désormais un nouveau record absolu à 8.280,97 points. A 15H20 GMT, le CAC 40 s'affichait en hausse de 1,34%.

La course aux records dépasse les frontières françaises, les places de Madrid et Londres affichant également des niveaux historiques. Milan a quant à elle atteint un nouveau plus haut depuis 2000.

L'indice Stoxx Europe 600, qui réunit les 600 plus grosses capitalisations boursières du continent, a également enregistré un nouveau record historique en séance mercredi.

"La perspective d'une fin du shutdown américain, attendue dans la journée, alimente la demande pour les actifs risqués", explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

La Chambre américaine des représentants doit voter mercredi un texte, salué comme "une très grande victoire" par Donald Trump, pour mettre fin à la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des Etats-Unis. Ces plus de 40 jours d'impasse budgétaire, provoquée par un bras de fer sur les dépenses d'assurance santé pour les plus pauvres, ont mis des milliers de fonctionnaires au chômage technique.

D'importance pour les marchés, le "shutdown" a aussi privé les investisseurs et analystes de statistiques officielles sur l'état de santé de l'économie américaine à l'heure où la Banque centrale (Fed) réfléchit à baisser ou non à nouveau les taux directeurs en décembre.

Mardi soir, la puissante commission des règles de la Chambre, qui examine les projets de loi avant qu'ils ne soient soumis au vote des parlementaires, a indiqué sur son site internet avoir donné son feu vert à l'examen du projet de loi adopté par le Sénat la veille.

Grâce à ce feu vert procédural indispensable, la Chambre dominée par les républicains pourra voter le texte mercredi en soirée. Il ne resterait alors que la signature présidentielle pour lever le "shutdown" après plus de 40 jours d'impasse.

En parallèle, une "une rotation sectorielle" s'opère sur les marchés d'après Daniela Hathorn, analyste de Capital.com. "Les investisseurs délaissent les grandes valeurs technologiques et défensives au profit des banques, du secteur des loisirs et de l'énergie".

"Cette dynamique profite aux marchés européens, qui attirent aussi les investisseurs en quête de diversification régionale après une forte exposition aux valeurs technologiques américaines", poursuit-elle.