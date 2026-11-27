La Bourse de Paris dans le vert, entre baisse du pétrole et accalmie sur la tech ( AFP / Philippe LOPEZ )

La Bourse de Paris évoluait en légère hausse vendredi matin, dans le sillage de l'Asie, où les places chinoises se sont envolées après un nouveau soutien de Pékin, en attendant le retour des investisseurs américains, absents la veille pour Thanksgiving.

Vers 10H15, l'indice vedette CAC 40 prenait 0,29 %, soit 23,41 points, à 8.132,15 points. Jeudi, il avait gagné 1,61 %, et il affiche une hausse de plus de 2,5% depuis lundi.

En Chine, Shanghai a terminé en hausse de 3,73 % et Shenzhen de 7,24 %, Pékin ayant réaffirmé son soutien aux marchés.

Selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle, Pékin prévoit d'améliorer les politiques favorisant l'investissement des capitaux à long terme dans les actions, tout en encourageant les sociétés cotées à accroître le versement de dividendes et les rachats d'actions.

Wall Street, fermée jeudi, rouvre vendredi pour une séance écourtée qui s'achèvera à 19H00 (18H00 GMT).

Jeudi, "la tech a été le secteur le plus performant" en Europe et "il était donc clair que les actifs les plus exposés à l'IA surperformaient et que les tensions financières s'apaisaient sur plusieurs fronts", relève Jim Reid, de Deutsche Bank.

Le secteur technologique européen poursuivait son ascension vendredi. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics bondissait de 4,77 % à 37,48 euros, en tête du CAC 40. Le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs Soitec gagnait 5,78 % à 96,22 euros, plus forte hausse du SBF 120.

"Sans les États-Unis, il est difficile de tirer trop de conclusions des mouvements de prix, mais certains signes montrent que la vague de ventes sur la tech s'est stabilisée pour l'instant et que l'appétit pour le risque revient sur les marchés", nuance Jim Reid.

Ailleurs sur la cote, Sanofi reculait de 2,08 % à 96,77 euros, après avoir gagné près de 14 % depuis lundi, dans la foulée de l'annonce mardi du rachat de l'américain Insmed pour 41 milliards de dollars.

Note de la France attendue

Les investisseurs attendent aussi la décision de l'agence S&P sur la note de la France, actuellement "A+" assortie d'une perspective stable, qui sera publiée après la clôture.

"Le maintien de la note A+ accompagné d'un passage de la perspective de stable à négative me paraît aujourd'hui le scénario le plus probable", estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à dix ans était en légère hausse à 4,73 % après avoir terminé à 4,72 % la veille. Son équivalent allemand était à 3,28 %, contre 3,25 %.

Côté statistiques, selon l'Insee, l'inflation a nettement ralenti en France, à 2,9 % sur un an en novembre, après 3,4 % en octobre. Sur un mois, les prix ont baissé de 0,7 %, après une hausse de 0,4 % en octobre.

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