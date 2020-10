Bourse de Paris: du vert en vue, entre la Chine et les espoirs américains

La Bourse de Paris s'apprêtait à ouvrir en hausse lundi, aidée par la bonne santé de l'économie chinoise malgré la pandémie et l'espoir d'un accord bipartisan sur un plan de relance avant l'élection présidentielle américaine.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,32% une trentaine de minutes avant l'ouverture. Il avait rebondi de 2,03% vendredi.

En pleine crise pandémique internationale et alors que de nombreux pays ont accusé une récession à deux chiffres au deuxième trimestre, le PIB chinois a officiellement bondi de 4,9% au troisième trimestre.

La Chine, où le virus est apparu en décembre avant de se propager à toute la planète, apparaît plus que jamais comme un baromètre espéré de la reprise de l'économie mondiale.

"Les marchés asiatiques ont démarré positivement la semaine grâce à ces chiffres et ces données semblent également aider au réveil positif en Europe ce matin", signale Michael Hewson, analyste en chef des marchés pour CMC Markets UK.

Les espoirs de relance américaine soutenaient aussi la tendance avant l'ouverture.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a estimé dimanche qu'un plan pouvait encore être adopté avant l'élection, fixant cependant à mardi la date limite pour parvenir à un tel accord.

Le président américain Donald Trump s'était dit jeudi prêt à mettre davantage d'argent sur la table pour répondre aux demandes des démocrates.

PARMI LES VALEURS A SUIVRE LUNDI

Le groupe agroalimentaire DANONE, qui a vu son chiffre d'affaires décliner de 9,3% au troisième trimestre, annonce lundi vouloir revoir son organisation et son portefeuille de marques afin de renouer avec la croissance.

AUCHAN a annoncé lundi la vente de sa filiale chinoise SunArt au géant du e-commerce chinois Alibaba, pour quelque 3 milliards d'euros, actant ainsi la fin de ses activités dans le pays.

VEOLIA, SUEZ, et ENGIE. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a regretté dimanche "la précipitation" dans le dossier de fusion entre Veolia et Suez, voulue par le premier contre la volonté du second, qui a abouti à un blocage actuel, et affirmé la nécessité de "garder deux champions industriels".

alb/mch/spi