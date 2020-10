Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Dassault Systèmes déçoit, le titre accuse le coup Reuters • 22/10/2020 à 11:24









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Dassault Systèmes DAST.PA figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 jeudi matin en Bourse de Paris après la publication de ses résultats trimestriels, jugés mitigés et accompagnés d'une révision à la baisse des prévisions pour l'ensemble de l'année. Le titre du spécialiste français des logiciels d'entreprise perd 2,94% à 151,70 euros vers 11h20 alors que l'indice parisien cède 0,72%. Il s'achemine ainsi vers sa pire séance depuis le 24 juillet. Dassault Systèmes a fait état avant l'ouverture d'une croissance organique de 4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre comme sur les neuf premiers mois de l'année. Mais il a mis à jour ses objectifs annuels en disant viser désormais une hausse de 11% à 12% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, contre 12% à 13% auparavant, et une progression de 1% à 3% seulement du bénéfice net par action. Des annonces qui peinent à satisfaire les analystes: Jefferies constate que le chiffre d'affaires du troisième trimestre est sous le consensus et ajoute que la prévision du CA du quatrième trimestre est inférieure aux attentes. Credit Suisse salue de son côté la bonne tenue "encourageante" du bénéfice par action mais note que "les investisseurs dans la technologie tendent à être plus sensibles à la croissance du chiffre d'affaires qu'aux marges". Pour Citi, justement, les nouvelles prévisions suggèrent une reprise plus graduelle qu'attendu jusqu'à présent du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge ne permettant que de maintenir la prévision de BNPA. Quant à Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marchés chez eToro, il rappelle que "la valorisation semble élevée pour le secteur, à 37 fois les bénéfices estimés pour 2021". L'action Dassault Systèmes est l'une des seules du CAC 40 à afficher encore une performance positive pour 2020 mais la baisse de jeudi la ramène à moins de 3,5%. (Marc Angrand, avec le bureau de Gdansk, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.24%

