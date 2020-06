Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Danone recule, les analystes plus prudents après les nouvelles prévisions Reuters • 29/06/2020 à 09:46









PARIS, 29 juin (Reuters) - Danone DANO.PA accuse de loin la plus forte baisse du CAC 40 lundi dans les premiers échanges, plusieurs analystes ayant revu leurs estimations de résultats à la baisse après les derniers commentaires du groupe agroalimentaire sur sa situation opérationnelle et financière. A 9h45, le titre lâche 3,47% à 61,24 euros, au plus bas depuis deux semaines, alors que le CAC 40 abandonne 0,25%. A l'issue de son assemblée générale annuelle réunie vendredi, Danone a prévenu que les ventes de son pôle Eaux seraient en baisse de l'ordre de 30% au niveau mondial au deuxième trimestre. Le groupe a aussi indiqué que les coûts directs supplémentaires liés au maintien de la continuité de l'activité, estimés à environ 100 millions d'euros au premier semestre, auraient un impact sur la marge opérationnelle courante sur cette période. Dans une note parue lundi, les analystes de Bryan Garnier estiment que la marge opérationnelle de Danone devrait baisser de 160 points de base au premier semestre alors que le consensus attend selon eux un recul moins marqué, de 80 points à 90 points de base. Ils tablent par ailleurs sur une baisse de 5,5% des ventes en données organiques au deuxième trimestre après une progression de 3,7% sur les trois premiers mois de l'année. D'après les analystes, le consensus mise sur un repli de 1% à 2% seulement. Par conséquent, ils ont abaissé de 7% leur prévision de bénéfice par action pour 2020. De leur côté, les analystes de JPMorgan ont revu à la baisse leur prévision de chiffre d'affaires en données organiques pour 2020, qu'ils attendent désormais en repli de 0,3% contre une hausse de 0,7% initialement anticipée. Ils estiment notamment que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait baisser de 6,3% contre un repli de 3,9% attendu auparavant. (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -3.63%