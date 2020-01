BOURSE-Danone baisse, SocGen voit plusieurs activités ralentir

PARIS, 14 janvier (Reuters) - L'action Danone baisse mardi en Bourse sur un abaissement de recommandation par Société Générale, qui voit la croissance de plusieurs secteurs d'activité du géant de l'agroalimentaire ralentir en 2020. L'action perd 1,97% à 70,84 euros à 09h39, la plus forte baisse du CAC 40 .FCHI , qui recule de 0,69%. Les faiblesses révélées par les résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre 2019 publiés par Danone en octobre pourraient se révéler durables, écrivent les analystes de Société Générale, qui dégradent leur conseil de deux crans, à "vendre" contre "achat", et abaissent l'objectif de cours de 16%, à 69 euros contre 82 euros. Les activités dont Société Générale voit la croissance ralentir cette année sont les produits laitiers en Russie et aux Etats-Unis, les eaux minérales en Asie et en Europe et les produits d'origine végétale. L'intermédiaire a réduit de 2% son estimation de bénéfice par action 2020 et dit s'attendre à ce que les résultats du quatrième trimestre 2019 attendus le 26 février montrent un impact négatif des coûts de production sur la progression de la marge du groupe. L'objectif de Danone d'une croissance du chiffre d'affaires en données comparables pour 2019 comprise entre 2,5% et 3,0% risque d'être difficile à atteindre, ajoute Société Générale. Avec un multiple de 18 pour le ratio cours/bénéfice, la valorisation de Danone reste plus attractive que celle de ses concurrents Nestlé NESN.S et Unilever UNA.AS ULVR.L (environ x20,5 pour chacun) mais des inquiétudes pèsent sur les perspectives de long terme, lit-on dans la note. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)