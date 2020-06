Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Commerce et crise sanitaire font reculer Wall Street Reuters • 24/06/2020 à 15:56









PARIS, 24 juin (Reuters) - La Bourse de New York a débuté en baisse mercredi une séance marquée par l'aggravation de la crise sanitaire ainsi que par le risque d'une reprise des tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe, sur fond de perspectives économiques assombries. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 332,54 points, soit 1,27%, à 25.823,56 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,12% à 3.096,20 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,8% à 10.050,44 points à l'ouverture, s'éloignant du record inscrit en clôture la veille à 10.131,37. Alors que les relations entre Washington et Pékin semblent apaisées, les investisseurs craignent d'assister à un retour de la guerre commerciale entre l'Europe et les Etats-Unis, qui envisagent de modifier la liste des produits venus de plusieurs pays européens dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne auxquels ils appliquent des droits de douane punitifs. Cette éventualité s'inscrit dans le cadre du conflit qui oppose depuis des années les Etats-Unis et l'Union européenne au sujet des subventions accordées à Boeing BA.N , qui perd -2,17% en début de séance, et à Airbus AIR.PA (-3,39% à la Bourse de Paris). Par ailleurs, la résurgence de l'épidémie de coronavirus dans plusieurs Etats américains, parfois à un niveau sans précédent, mais aussi en Allemagne ou au Japon inquiète et pourrait menacer le rythme de la reprise économique. Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau revu à la baisse ses prévisions économiques mondiales et s'attend désormais à une chute de 4,9% de l'activité économique cette année alors qu'il l'estimait en avril à 3,0%. Aux valeurs, Carnival CCL.N chute de plus de 9% après la dégradation de sa note de crédit en catégorie spéculative par l'agence de notation Standard & Poor's, qui se dit pessimiste sur la reprise de la demande pour l'industrie des croisières. Tesla TSLA.O abandonne -2,46% après l'annonce par la NHTSA, l'agence fédérale américaine de sécurité routière, d'une enquête sur les Model S du constructeur produites de 2012 à 2015, suite à des signalements de défauts de l'écran tactile. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

