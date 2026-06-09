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BOURSE CANADIENNE-Le TSX progresse alors que les tensions au Moyen-Orient s'apaisent ; on attend la décision de la Banque du Canada sur les taux
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix et des détails tout au long du texte)

* Le TSX en hausse de 0,6 %

* Décision de la Banque du Canada attendue

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a progressé mardi, l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant redonné confiance aux marchés mondiaux, dans l'attente de la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt cette semaine.

À 10 h 09 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 0,6 % à 34 717,89 points.

* L'Iran et Israël ont déclaré lundi avoir cessé leurs attaques mutuelles après un appel du président américain Donald Trump, rétablissant ainsi le fragile cessez-le-feu annoncé le 8 avril.

* « Les tensions géopolitiques se sont apaisées, et les investisseurs tendent à les ignorer pour se concentrer davantage sur le contexte économique, qui reste plutôt favorable aux actions », a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James.

* « Nous attendons la publication de certaines données économiques cette semaine, notamment la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt, qui devrait selon nous rester inchangée », a-t-il ajouté.

* Les investisseurs suivront de près la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt, attendue mercredi, pour en savoir plus sur les perspectives de politique monétaire.

* La Banque du Canada devrait maintenir ses taux inchangés ce mois-ci, tandis que les traders ont anticipé une hausse d'un peu plus de 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG. 0#CADIRPR

* Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mai, attendues mercredi, seront également suivies de près pour obtenir de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

* Neuf des dix secteurs du TSX ont progressé, les valeurs énergétiques .SPTTEN étant les seules à faire figure de retardataires, en baisse de 2 %, alors que les prix du pétrole ont chuté dans un contexte d'apaisement des tensions au Moyen-Orient. O/R

* Les titres du secteur des biens de consommation discrétionnaire .GSPTTCD ont mené la hausse, le fabricant de vêtements Gildan Activewear GIL.TO progressant de 4 %.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les valeurs minières métalliques, a progressé de 1,1 %, Seabridge Gold SEA.TO , Capstone Copper CS.TO et Ivanhoe Mines INV.TO figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice, avec des gains allant de 9,6 % à 3,5 %.

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