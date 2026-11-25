L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse mercredi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0 , 2 %.

*CMA: L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mercredi que le projet de cession de la marque Colman's par Unilever ULVR.L pourrait potentiellement répondre à ses préoccupations concernant l'accord alimentaire de McCormick MKC.N , et qu'elle l'examinerait plus en détail avant de décider d'autoriser l'opération sous conditions ou d'ordonner une enquête plus approfondie.

*EASYJET: EasyJet EZJ.L a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice annuel plus forte que prévu, la flambée des coûts du carburant ayant grignoté les bénéfices d’une saison estivale touristique florissante, alors que la compagnie aérienne se prépare à son rachat par Apollo en 2027.

*OFGEM: Les factures d’énergie britanniques vont s’envoler pour des millions de foyers à partir de janvier, après que l’Ofgem, l’autorité de régulation, a relevé le plafond des prix domestiques de 26%, le portant à son plus haut niveau depuis près de quatre ans, en raison de la flambée des prix de gros du gaz provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

*UNION EUROPÉENNE: L’Union européenne prévoit d’investir jusqu’à 50 milliards d’euros (54,84 milliards de dollars) dans un nouveau fonds dédié aux technologies, alors que Bruxelles cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines et chinoises, a rapporté mercredi le Financial Times, citant deux responsables impliqués dans les discussions.

* MATIÈRES PREMIÈRES : Les cours du pétrole brut ont baissé , ceux de l'or ont baissé et le cuivre à Londres s'est stabilisé mercredi.

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