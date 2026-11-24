L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse mardi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,2%.

*TULLOW OIL : Tullow Oil TLW.L a revu à la baisse lundi ses prévisions annuelles de flux de trésorerie disponible après avoir conclu un accord avec le gouvernement ghanéen pour régler deux litiges fiscaux de longue date.

*PÉTROLE : Les cours du pétrole ont légèrement reculé mardi, oscillant près de leur plus bas niveau depuis trois mois en raison des inquiétudes liées à la hausse de l’offre de brut et à un éventuel excédent sur le marché, tandis que les risques pesant sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz persistaient.

*OR : Les cours de l’or ont progressé mardi, prolongeant leur rebond après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 14 mois, les chasseurs de bonnes affaires étant revenus sur le marché après la forte vague de ventes de la semaine dernière, tandis que les investisseurs attendaient les données sur l’inflation aux États-Unis pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt.

*MÉTAUX : Les cours du cuivre ont légèrement reculé mardi, cédant une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente, suscités par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O , alors que le raffermissement du dollar pesait sur les métaux industriels.

*FTSE 100 : Les actions des sociétés de moyenne capitalisation ont mené la reprise des valeurs britanniques, qui avaient atteint lundi leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, alors que l’appétit pour le risque est revenu en force à l’échelle mondiale après que le géant des puces électroniques Nvidia a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général.

* AGENDA DES ENTREPRISES BRITANNIQUES:

Kingfisher KGF.L Résultats du 3e trimestre Compass Group CPG.L Résultats annuels Cranswick CWK.L Résultats semestriels AO World AO.L Résultats semestriels Marston's MARS.L Résultats de l'exercice Computacenter CCC.L Journée des marchés financiers

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