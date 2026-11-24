L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse mardi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,1%.

* COMPASS GROUP: Compass Group CPG.L , le plus grand prestataire de services de restauration au monde, a confirmé mardi son intention de transférer sa cotation principale de Londres à New York, portant un nouveau coup au marché britannique qui peine à retenir ses sociétés cotées.

* KINGFISHER: Le distributeur européen de produits de bricolage Kingfisher KGF.L a légèrement revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir annoncé une hausse de 0,8% de son chiffre d’affaires sous-jacent à périmètre constant au troisième trimestre, les solides performances au Royaume-Uni et en Pologne ayant compensé la faiblesse observée en France.

* TULLOW OIL : Tullow Oil TLW.L a revu à la baisse lundi ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuels après avoir conclu un accord avec le gouvernement ghanéen pour régler deux litiges fiscaux de longue date.

* PÉTROLE : Les cours du pétrole ont baissé pour la deuxième journée consécutive mardi, s’établissant à des niveaux proches de leurs plus bas depuis trois mois, sur fond de signes d’une hausse de l’offre de brut et d’un éventuel excédent sur le marché, bien que les risques pesant sur le transport maritime via le détroit d’Ormuz persistent.

* OR : Les cours de l’or ont légèrement baissé mardi, les investisseurs se concentrant désormais sur les données d’inflation américaines pour y trouver de nouveaux indices sur les perspectives de taux de la Réserve fédérale.

* MÉTAUX : Les cours du cuivre ont légèrement reculé mardi, cédant une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente, suscités par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O , alors que le raffermissement du dollar pesait sur les métaux industriels.

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