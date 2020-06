Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-BofA voit une hausse de 10% des actions en Europe d'ici fin septembre Reuters • 05/06/2020 à 12:24









LONDRES, 5 juin (Reuters) - Les actions européennes devraient progresser de 10% supplémentaires d'ici la fin du mois de septembre avec la reprise de l'activité des entreprises grâce à la levée des mesures de confinement, estiment vendredi les analystes de Bank of America. L'indice large européen Stoxx 600 .STOXX a déjà regagné près de 38% par rapport à son plus bas de mars et une hausse de 10% de plus lui permettrait d'effacer la quasi-totalité des pertes subies depuis le début de l'année. La banque américaine recommande de surpondérer les valeurs bancaires et minières, qui devraient selon elle être les principales bénéficiaires du redressement général de la situation économique. Elle table sur une remontée de l'indice des directeurs d'achats (PMI) composite de la zone euro à 53 en août et 58 en septembre, contre 30 en mai. "Même si une partie de l'activité économique ne sera pas récupérée rapidement, la tendance générale à la levée des restrictions ouvre la voie à un redressement marqué de l'activité économique", explique BofA dans une note à ses clients. Selon les dernières données de Refinitiv, les bénéfices des sociétés composant l'indice Stoxx 600 devraient chuter de 52% sur un an au deuxième trimestre après un recul de 37% au premier mais leur baisse devrait revenir à 37,4% sur juillet-septembre. Ils ne devraient renouer avec la croissance en rythme annuel qu'au premier trimestre de l'an prochain. (Thyagaraju Adinarayan, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.