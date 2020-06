Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-BlackRock préfère les actions européennes aux américaines Reuters • 29/06/2020 à 15:41









LONDRES, 29 juin (Reuters) - Le BlackRock Investment Institute a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur les actions européennes à "surpondérer" en jugeant que la région devrait bénéficier du redémarrage de son économie après la période de confinement due à l'épidémie liée au coronavirus. "La région offre un potentiel de hausse cyclique avec le redémarrage de l'économie dans un contexte de mesures de santé publique solides et de réponses politiques galvanisantes", écrit l'institut de recherche du géant américain de la gestion d'actifs dans ses perspectives semestrielles. BlackRock a en revanche abaissé sa recommandation sur les actions américaines à "neutre" en arguant de la disparition progressive du soutien budgétaire, de la prolongation de l'épidémie ainsi que du regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine. Il a aussi revu à la baisse son conseil sur les actions des marchés émergents à "sous-pondérer" en soulignant les inquiétudes suscitées par la pandémie et les capacités limitées de soutien de nombreux pays de cette catégorie. (Karin Strohecker, version française Marc Angrand)

