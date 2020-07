Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-BioMérieux chute, déception sur les ventes de tests BioFire au T2 Reuters • 09/07/2020 à 10:38









PARIS, 9 juillet (Reuters) - L'action BioMérieux BIOX.PA accuse jeudi la plus forte baisse du SBF 120 .SBF120 après la publication de premiers éléments sur les performances commerciales du groupe au deuxième trimestre, qui montrent un ralentissement des ventes des tests BioFire, utilisés notamment pour détecter le COVID-19. A 10h30, l'action du laboratoire pharmaceutique perd 5,14% à 127,2 euros quand le SBF 120 progresse au même moment de 0,15%. Dans un communiqué de "préannonce" de résultats, BioMérieux a fait état d'une hausse de 62% du chiffre d'affaires de sa gamme de tests BioFire Filmarray au deuxième trimestre. "Nous attendions mieux", commentent dans une note les analystes de Berenberg qui tablaient sur une croissance de 101% et un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros au deuxième trimestre, un peu meilleur que les 265 millions enregistrés au premier trimestre. "La publication d'aujourd'hui implique que les ventes de tests BioFire sont plutôt autour de 220 millions au deuxième trimestre, ce qui suggère un repli par rapport au premier trimestre", relèvent les analystes de Berenberg. Selon eux, ce repli séquentiel est de nature à "surprendre de façon défavorable le marché, étant donné la contribution attendus des tests de COVID-19 et la communication au sein de l'industrie selon laquelle la demande de tests surpasse toujours l'offre". BioMérieux publiera le détail du chiffre d'affaires du deuxième trimestre ainsi que les résultats financiers du premier semestre le 2 septembre. Ses objectifs financiers pour 2020 restent suspendus compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire. (Blandine Hénault Édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -3.73% SBF 120 Euronext Paris +0.13%