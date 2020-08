Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Baisse prudente à Wall Street dans l'attente d'un plan de relance Reuters • 04/08/2020 à 15:47









PARIS, 4 août (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mardi en léger repli, prudente face aux frictions entre les Etats-Unis et la Chine autour de TikTok et aux incertitudes sur le plan de relance. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 40,9 points, soit 0,15%, à 26.623,5 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,21% à 3 287,79 points. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,04% à 10.898,17 points à l'ouverture. Démocrates et républicains vont poursuivre ce mardi à Washington leurs discussions sur une prolongation du dispositif exceptionnel d'indemnisation des chômeurs dans le cadre d'un plan de soutien à l'économie américaine face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Après plusieurs jours de négociations, les deux camps sont toujours divisés alors que les mesures dont bénéficient des millions d'Américains au chômage sont arrivées à expiration vendredi dernier. Les investisseurs sont par ailleurs vigilants sur l'affrontement que se livrent les Etats-Unis et la Chine autour de l'application TikTok que l'administration Trump souhaite interdire, selon le fondateur de la maison-mère du réseau social chinois. Les résultats du jour n'offrent aucun soutien aux investisseurs: l'assureur AIG AIG.N et le sous-traitant aéronautique Spirit Aerosystems SPR.N perdent respectivement 5,13% et 6,82% après la publication d'un bénéfice inférieur aux attentes. Le groupe de mode Ralph Lauren RL.N lâche 6,36% après avoir vu son chiffre d'affaires trimestriel chuter de 66%, une baisse plus importante que prévu. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

