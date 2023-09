Bourse asiatiques: Tokyo et Hong Kong plombées par les taux obligataires américains

La Bourse de Tokyo a clôturé en net recul jeudi et celle de Hong Kong était également dans le rouge, malmenées comme les places occidentales la veille par un nouveau bond des taux obligataires américains et l'envolée des cours du pétrole.

L'indice vedette Nikkei de la capitale nippone a perdu 1,54% à 31.872,52 points et l'indice élargi Topix a cédé 1,43% à 2.345,51 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng lâchait 1,5% vers 06H30 GMT.

Les rendements des emprunts américains à dix et trente ans ont atteint mercredi de nouveaux sommets inédits depuis une dizaine d'années. Et les prix du pétrole ont bondi, ce qui risque de prolonger l'inflation et donc le niveau élevé des taux des banques centrales occidentales.

Ces facteurs pesaient de nouveau sur la monnaie japonaise. Le dollar a désormais la barre des 150 yens en ligne de mire, un seuil psychologique qui pourrait déclencher une nouvelle intervention du Japon sur le marché des changes pour soutenir sa monnaie, comme à l'automne dernier.

Sony: le patron de la PlayStation s'en va

Jim Ryan, le directeur exécutif de Sony Interactive Entertainment (SIE), la filiale du groupe japonais pilotant ses activités dans le jeu vidéo et ses consoles PlayStation, va quitter son poste en mars prochain après avoir travaillé pendant près de 30 ans dans le segment jeu vidéo de Sony, géant mondial du secteur.

Hiroki Totoki, le directeur financier et opérationnel de Sony, prendra les commandes de SIE dès le mois prochain en tant que président, puis endossera en avril 2024 le rôle de PDG par intérim de la division, tout en conservant ses fonctions à la tête du groupe, a ajouté Sony dans un communiqué publié jeudi. Son action a perdu 1,45%.

Mitsubishi Motors en passe de renoncer à la Chine?

Selon le quotidien économique Nikkei, Mitsubishi Motors (+3,17%), le troisième membre de l'alliance automobile Renault-Nissan, serait sur le point de renoncer à sa production en Chine avec son partenaire local GAC, une activité devenue un gouffre financier pour le constructeur japonais.

Sollicité mercredi par l'AFP, Mitsubishi Motors a assuré que les discussions avec GAC se poursuivaient et qu'aucune décision officielle n'avait encore été prise.

Confronté à une chute de ses ventes en Chine sur fond de l'électrification accélérée de ce marché et de la percée foudroyante des constructeurs chinois, Mitsubishi Motors avait déjà suspendu sa production locale depuis mars.

Le pétrole continue sur sa lancée

Le yen remontait face au dollar, qui valait 149,42 yens vers 06H40 GMT contre 149,63 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro refluait aussi face à la devise japonaise, à un euro pour 156,84 yens contre 157,16 yens la veille. La monnaie européenne se négociait par ailleurs pour 1,0497 dollar, contre 1,0503 dollar mercredi.

Le pétrole continuait de grimper: vers 06H40 GMT le baril de WTI américain progressait de 0,84% à 94,47 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,73% à 97,25 dollars.

etb/mac/dlm