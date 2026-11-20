** Le S&P 500 .SPX recule de 8,6%, l'introduction en bourse très médiatisée d'Anthropic ANT.O ne parvenant pas à endiguer la forte vague de ventes dans le secteur de l'IA .N

** L'action ANT s'envole lors de son entrée historique en bourse après une introduction en bourse record de 81 milliards de dollars, puis recule alors que les craintes liées à l'IA persistent

** Le Dow .DJI plonge de 8%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, s'effondre de 10%

** Après six mois de fluctuations , le S&P 500 finit par céder et s'effondre à la clôture de vendredi

** Alors que l'effondrement du Nasdaq n'a toujours pas été confirmé , et qu'un indicateur clé de l'appétit pour le risque tente de remonter, avant de chuter à un nouveau plus bas à la clôture de vendredi

** Le SPX et le DJI rejoignent le Nasdaq et l’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT en territoire de correction

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR recule à environ 4,95%, la chute des actions stimulant les achats d’obligations refuges US/

Le rendement de référence des bons du Trésor se maintient au niveau de soutien clé de la tendance, rebondit, mais redescend dès vendredi, menaçant ce niveau

** Tous les secteurs dans le rouge alors que le secteur technologique s'effondre

** Le secteur de la technologie .SPLRCT plonge de 12,2% et clôture en territoire baissier, en baisse de 25% par rapport à son plus haut historique atteint début octobre

Nvidia NVDA.O prévoit un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux du consensus dans son premier rapport depuis le départ de Huang de son poste de directeur général, mais le titre chute et entraîne à la baisse les valeurs liées à l’IA. NVDA s’effondre de 23%, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2008

Le fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O recule alors qu’un rapport indique que ses liens avec la Chine pourraient déclencher une enquête des autorités réglementaires américaines

L’indice des semi-conducteurs .SOX s’effondre de 17%

À l’inverse, Palo Alto PANW.O progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et signé un accord avec Applied Compute, entraînant une hausse des titres des entreprises de cybersécurité telles qu’Okta OKTA.O et CrowdStrike CRWD.O

** Le secteur des services de communication .SPLRCL recule de 9,4%. L’éditeur de jeux vidéo Take-Two TTWO.O bondit ce mercredi alors que le lancement mondial de “GTA VI” débute, suscitant les éloges des joueurs et des critiques

** Secteur des matériaux .SPLRCM s'effondre de 7,9%. Les sociétés minières aurifères telles que Newmont Corp NEM.N reculent alors que les déclarations bellicistes de la Fed font chuter le cours au comptant de l'or XAU= à son plus bas niveau depuis un an

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD recule de 6,9%. Home Depot HD.N affiche des ventes supérieures aux prévisions au troisième trimestre, nomme McPhail, un initié, au poste de directeur général, mais son action s'effondre

** Le secteur de la santé .SPXHC recule de 6,2%. Les assureurs, notamment UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N , s’effondrent en raison d’un projet de nouvelle réglementation visant à lutter contre la fraude, ainsi que des inquiétudes liées au programme “Medicare for All”

** Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS recule de 2%. En revanche, Target TGT.N progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, misant sur une demande résiliente pendant les fêtes

Walmart WMT.O recule après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, bien qu’elles restent inférieures aux attentes de Wall Street, et met en garde contre la pression exercée par le coût du carburant

** Parallèlement, les investisseurs de l'AAII se montrent moins pessimistes, mais les baissiers restent majoritaires

** Performance du SPX depuis le début de l’année: