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Bourse américaine : la semaine en bref : Révolte
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 12:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

9 novembre - ** L'indice S&P 500 .SPX recule pour la quatrième semaine consécutive, perdant 2,7 % dans un contexte boursier tumultueux, les investisseurs se révoltent contre les paris sur l'IA après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat .N

** L'indice Dow .DJI recule de 0,9 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, enregistre une quatrième semaine consécutive de baisse, perd 3,4 % et confirme une correction

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR recule pour terminer autour de 4,86 % dans un mouvement de fuite vers la sécurité US/

** La plupart des secteurs sont confrontés à une rébellion: l’énergie et la technologie sont renversées, tandis que les valeurs défensives, les services de communication et la consommation discrétionnaire sortent gagnantes

** Le secteur de l’énergie .SPNY s’effondre de 11,9 %. Le groupe suit la chute du prix du pétrole alors que le revers essuyé lors des élections de mi-mandat entame la prime de risque liée à la guerre avec l’Iran O/R

** Le secteur technologique .SPLRCT s'effondre de 6,9 %. Le fabricant de puces Marvell MRVL.O et le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O plongent après qu’un accord de 115 milliards de dollars a attisé les inquiétudes concernant les dépenses en IA

Les semi-conducteurs s'effondrent alors que la victoire écrasante des démocrates et la publication des résultats entraînent un dénouement des positions

L’indice des semi-conducteurs .SOX s’effondre d’environ 12 %

Apple AAPL.O recule après avoir averti que la hausse du coût des puces mémoire allait peser sur les marges du trimestre des fêtes

Oracle ORCL.N recule après une levée de fonds de 20 milliards de dollars dans le domaine de l’IA

Du côté positif, First Solar FSLR.O progresse alors que les démocrates remportent le Congrès américain

** Le secteur industriel .SPLRCI s'effondre de 2,8 %. Les valeurs liées à l'IA, telles que Caterpillar CAT.N , Cummins

CMI.N , Johnson Controls JCI.N , Vertiv VRT.N et Comfort Systems FIX.N , reculent après que les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis ont amplifié les inquiétudes concernant la demande en centres de données

Les valeurs du secteur de la défense, notamment Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N , reculent alors que le raz-de-marée démocrate place les dépenses du Pentagone sous les feux de la rampe

** Les biens de consommation courante .SPLRCS progressent de 1 %. Le fabricant d’eau de Javel Clorox CLX.N grimpe après avoir dépassé les prévisions trimestrielles , soutenu par une demande résiliente

** Le secteur des services de communication .SPLRCL progresse de 2,3 %. La plateforme marketing AppLovin APP.O bondit de 71 % sur la semaine après avoir annoncé un bénéfice en hausse au troisième trimestre

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD progresse de 2,7 %. McDonald's MCD.N bondit, car ses bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux prévisions l'emportent sur une baisse des ventes aux États-Unis plus forte que prévu

Cependant, Tesla TSLA.O , dirigée par Musk, perd de son élan alors que le Texas passe dans le camp démocrate et creuse ses pertes, les résultats des élections de mi-mandat assombrissant les perspectives concernant les centres de données et la fusion avec son autre entreprise, SpaceX SPCX.O

** Parallèlement, les baissiers passent à l’offensive et les haussiers battent en retraite dans la dernière enquête de l’AAII sur le sentiment des investisseurs

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
342,3700 USD NASDAQ -0,52%
APPLOVIN RG-A
391,2200 USD NASDAQ +9,86%
BLOOM ENERGY-A
173,250 USD NYSE +3,44%
CATERPILLAR
558,710 USD NYSE +0,94%
CLOROX CO.
99,920 USD NYSE +0,23%
CNSTLLTN ENER CO
249,9500 USD NASDAQ +4,30%
COMFORT SYSTEMS
1 017,450 USD NYSE +5,50%
CUMMINS
450,440 USD NYSE +0,44%
DJ TRANSPORT
19 774,87 Pts Index Ex -1,56%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 285,73 Pts Index Ex -0,46%
FIRST SOLAR
201,1400 USD NASDAQ +2,75%
JOHNSON CTR INT
135,030 USD NYSE +2,80%
L3HARRIS
260,010 USD NYSE +0,70%
LOCKHEED MARTIN
566,990 USD NYSE -1,61%
LUMENTUM HLDNGS
538,5900 USD NASDAQ +5,67%
MARVELL
141,2000 USD NASDAQ +5,73%
MCDONALD'S
276,470 USD NYSE -0,58%
NASDAQ Composite
24 579,42 Pts Index Ex +1,09%
NVIDIA
186,6400 USD NASDAQ +2,78%
ORACLE
116,010 USD NYSE +0,83%
RTX
189,530 USD NYSE -1,21%
S&P 500 INDEX
7 376,86 Pts CBOE +0,31%
SPACEX
134,2700 USD NASDAQ +8,62%
TESLA
358,2200 USD NASDAQ +4,23%
USA BENCHMARK 10A
4,969 Rates -0,14%
VERTV HOLDINGS RG-A
182,780 USD NYSE +3,46%
VISTRA
124,760 USD NYSE +10,46%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 12:01:22.

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