Bourse américaine hebdomadaire : l'onde de choc

** Le S&P 500 .SPX met fin à une série de quatre semaines de baisse et progresse de 2,5%, alors même que les bouleversements chez Nvidia secouent le secteur de l'IA .N

** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 2,1%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, s'envole de 2,3%

** Les chasseurs de bonnes affaires entrent en scène tandis que les optimistes du S&P 500 défendent la tendance

** Le Nasdaq trouve un plancher, mais le plus dur reste à venir

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR met fin à cinq semaines consécutives de baisse et bondit à environ 5,14% après la publication de chiffres d’inflation élevés et les commentaires bellicistes de la Réserve fédérale US/

** Tous les secteurs s’emballent alors que le secteur de l’énergie tourne à plein régime

** Le secteur de l’énergie .SPNY bondit de 5,1%. Le groupe suit la hausse des cours du pétrole sur fond d’incertitude concernant les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran, et les commentaires de Trump qui font planer le doute sur un accord O/R

** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 2%. Nvidia NVDA.O recule lundi alors que le conseil d’administration enquête sur le directeur général Jensen Huang suite à des allégations d’espionnage , puis s’effondre jeudi après sa démission à la suite de révélations concernant deux relations extraconjugales, entraînant une baisse des actions liées à l’IA

Mercredi, les résultats CRWV.O et les perspectives de CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant le secteur de l’IA, mais vendredi, les valeurs liées à l’IA ont repris leur chute alors que les marchés évaluaient les répercussions potentielles du départ de Huang

Parmi les bénéficiaires de ces répercussions, AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O progressent alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités. AMD et AVGO bondissent respectivement d’environ 19% et 18% sur la semaine

L’indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 8,1%. Le rebond du secteur des puces électroniques est mis à l’épreuve alors que Nvidia s’effondre

Les actions de Microsoft MSFT.O vacillent alors que la société est aux prises avec une panne de plusieurs heures affectant Outlook, Teams et Copilot

Le secteur des matériaux .SPLRCM progresse légèrement de 0,3%. Une chute record place les sociétés minières de cuivre COPX.K à la croisée des chemins. L’indice COPX recule pour la 12e semaine consécutive

** Parallèlement, les investisseurs de l’AAII ont réduit leurs positions sur les actions et renforcé celles sur les obligations en octobre, et plus récemment, les baissiers ont resserré leur emprise

** Performance du SPX depuis le début de l’année: