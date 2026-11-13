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Bourse américaine hebdomadaire : l'onde de choc
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 22:57

Ajouter Boursorama à vos sources

** Le S&P 500 .SPX met fin à une série de quatre semaines de baisse et progresse de 2,5%, alors même que les bouleversements chez Nvidia secouent le secteur de l'IA .N

** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 2,1%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, s'envole de 2,3%

** Les chasseurs de bonnes affaires entrent en scène tandis que les optimistes du S&P 500 défendent la tendance

** Le Nasdaq trouve un plancher, mais le plus dur reste à venir

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR met fin à cinq semaines consécutives de baisse et bondit à environ 5,14% après la publication de chiffres d’inflation élevés et les commentaires bellicistes de la Réserve fédérale US/

** Tous les secteurs s’emballent alors que le secteur de l’énergie tourne à plein régime

** Le secteur de l’énergie .SPNY bondit de 5,1%. Le groupe suit la hausse des cours du pétrole sur fond d’incertitude concernant les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran, et les commentaires de Trump qui font planer le doute sur un accord O/R

** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 2%. Nvidia NVDA.O recule lundi alors que le conseil d’administration enquête sur le directeur général Jensen Huang suite à des allégations d’espionnage , puis s’effondre jeudi après sa démission à la suite de révélations concernant deux relations extraconjugales, entraînant une baisse des actions liées à l’IA

Mercredi, les résultats CRWV.O et les perspectives de CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant le secteur de l’IA, mais vendredi, les valeurs liées à l’IA ont repris leur chute alors que les marchés évaluaient les répercussions potentielles du départ de Huang

Parmi les bénéficiaires de ces répercussions, AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O progressent alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités. AMD et AVGO bondissent respectivement d’environ 19% et 18% sur la semaine

L’indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 8,1%. Le rebond du secteur des puces électroniques est mis à l’épreuve alors que Nvidia s’effondre

Les actions de Microsoft MSFT.O vacillent alors que la société est aux prises avec une panne de plusieurs heures affectant Outlook, Teams et Copilot

Le secteur des matériaux .SPLRCM progresse légèrement de 0,3%. Une chute record place les sociétés minières de cuivre COPX.K à la croisée des chemins. L’indice COPX recule pour la 12e semaine consécutive

** Parallèlement, les investisseurs de l’AAII ont réduit leurs positions sur les actions et renforcé celles sur les obligations en octobre, et plus récemment, les baissiers ont resserré leur emprise

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

Énergie

45,0%

Santé

21,8%

Biens de consommation courante

20,2%

Matériaux

14,4%

Technologie

13,1%

Immobilier

10,9%

SPX

10,5%

Industrie

8,7%

Secteur financier

6,9%

Services publics

2,9%

Consommation discrétionnaire

2,6%

Services aux entreprises

-6,7%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
534,0600 USD NASDAQ -8,75%
BROADCOM
347,0100 USD NASDAQ -4,76%
COREWEAVE
53,1300 USD NASDAQ -6,13%
DJ TRANSPORT
20 594,07 Pts Index Ex +0,27%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 347,55 Pts Index Ex +0,10%
MICROSOFT
523,8800 USD NASDAQ +0,17%
NASDAQ Composite
25 136,27 Pts Index Ex -0,91%
NVIDIA
162,8500 USD NASDAQ -2,01%
OR ROYALTIES
49,780 CAD TSX +0,36%
S&P 500 INDEX
7 561,67 Pts CBOE -0,40%
USA BENCHMARK 10A
5,236 Rates +2,57%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 22:57:06.

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