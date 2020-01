Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Air France-KLM baisse, Davy voit la restructuration peser à court terme Reuters • 20/01/2020 à 11:44









PARIS, 20 janvier (Reuters) - Air France-KLM accuse lundi la plus forte baisse de l'indice parisien SBF 120 après un abaissement de recommandation par Davy Research, qui voit la restructuration engagée par le groupe peser sur les résultats à court terme. L'action perd 3,8% à 9,52 euros à 11h44, fermant donc la marche du SBF 120 .SBF120 , qui cède 0,23%. Dans une note sur le secteur aérien européen, Davy abaisse son conseil sur Air France-KLM à "neutre" contre "surperformance", avec un objectif de cours de 10 euros. "Nous avons réduit Air France-KLM à 'neutre' sur la base de bénéfices limités du plan de restructuration à court terme", lit-on dans la note. Selon Davy, des coûts liés à la restructuration pourraient peser également sur Lufthansa LHAG.DE , sur laquelle l'intermédiaire reste à "neutre". Globalement, Davy estime que le secteur aérien européen est sur une trajectoire ascendante, d'un point de vue structurel mais également cyclique. Le recul du risque d'un Brexit dur ces derniers mois a soutenu les valorisations du secteur, ajoute l'intermédiaire, dont IAG ICAG.L et Ryanair RYA.I sont les deux compagnies aériennes préférées en Europe et qui maintient une recommandation à "surperformance" sur chacune. Dans le sillage de la baisse d'Air France-KLM, IAG, la maison mère de British Airways et Iberia, perd 1,67% et Lufthansa cède 1,7%. Le compartiment du transport et des loisirs .SXTP abandonne 0,51%, l'une des plus fortes baisses sectorielles en Europe. Pour expliquer ces replis, un trader cite l'impact à prévoir sur les bénéfices d'Air France-KLM des grèves en France ainsi que l'augmentation des prix du pétrole et la baisse en Bourse des compagnies aériennes chinoises en raison de la propagation dans le pays d'un nouveau virus coronarien qui déjà fait au moins trois morts. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.